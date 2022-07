Tour de France 2022 – Van Aert n’avait pas prévu d’être échappé : "Je n’avais pas les jambes et j’ai besoin de repos"

Wout van Aert a une nouvelle fois montré son beau maillot vert de leader du classement par points ce dimanche sur la 9e étape du Tour de France 2022 remportée par Bob Jüngels. Le Belge, véritable homme de ce début de Tour de France avec Tadej Pogacar, s’est glissé dans l’échappée du jour composée de 21 coureurs. A l’aise dans les cols comme dans la plaine et sur les côtes, Van Aert est longtemps resté au contact avec les meilleurs avant de lâcher prise au moment de l’attaque décisive de Bob Jüngels à 64 km de l’arrivée.

"Ce n’était pas vraiment mon but d’être dans l’échappée mais j’ai vu que certains coureurs dont McNulty sortaient en contre. J’ai vu qu’il était présent donc j’ai suivi et je me suis retrouvé en tête. Mais je n’avais pas les jambes aujourd’hui", a reconnu van Aert au micro de notre envoyé spécial Jérôme Helguers.