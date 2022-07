Tour de France 2022 : "Une belle occasion pour Pogacar de passer à l'offensive dans cette 16e étape" selon Frédéric Amorison

"Les 100 premiers kilomètres seront relativement faciles", entame Frédéric Amorison. "Mais on aura de nouveau un vent d'est qui sera beaucoup plus puissant que ce qu'on a pu voir pour arriver à Carcassonne. On risque de rouler de nouveau très vite durant les 100 premiers kilomètres. Et puis dans le final, il y aura le Port de Lers avec une ascension de 11 kilomètres avec énormément de pentes, et ce mur de Péguère de 10 kilomètres avec des pentes assez raides sur les 4-5 derniers kilomètres. Il y aura donc énormément d'attaques. Et surtout on n'arrive pas au sommet. Derrière on a une descente très rapide d'un peu moins de 25 kilomètres. Ce sera à nouveau une possibilité pour les favoris, notamment Pogacar. On n'est pas trop haut en altitude, on sera à 1300 mètres au sommet. On sait que la chaleur peut être un frein pour Pogacar, l'altitude également. C'est peut-être une belle occasion pour lui de passer à l'offensive pour reprendre du temps par rapport au classement général. Concernant la possible victoire d'étape, il faudra beaucoup d'avance pour les coureurs qui seront sortis dans l'échappée matinale pour pouvoir aller au bout parce que sur une telle ascension, on perd énormément de temps. On sera un peu dans le principe de la Planche des Belles Filles. Il faudra avoir bien récupéré pour pouvoir répondre présent."