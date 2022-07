Tour de France 2022 : Thibaut Pinot se prend un coup de poing (et de musette) dans le visage juste après avoir chuté

Thibaut Pinot n’est décidément pas le cycliste le plus chanceux du peloton. Habitué des chutes et défaillances en tout genre, le coureur français a une nouvelle fois connu son lot de péripéties sur la 8e étape du Tour de France 2022 entre Dole et Lausanne.

Le Français a en effet été victime d’une chute alors que le peloton entamait les 50 derniers kilomètres de l’étape. Un accrochage sans conséquences physique pour le coureur de l’équipe Groupama-FDJ qui est reparti dans la foulée. Pinot a relancé son effort aussitôt pour réintégrer le peloton mais a une nouvelle fois dû mettre pied à terre.

Malchanceux, le Français a été heurté par le poing d’un membre du staff de l’équipe Trek-Segafredo qui tentait de distribuer une musette pour ravitailler un coureur. Touché au visage, Pinot s’est immobilisé pendant quelques secondes sur le bord de la route avant de reprendre la route.