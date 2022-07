Tour de France 2022 : "Sur les 3 prochaines étapes, Van Aert sera l'équipier parfait, puis il aura carte blanche pour le chrono" selon Frédéric Amorison

Jean-Luc Vandenbroucke s'interroge sur l'attitude de Wout Van Aert et la manière dont il a pu rouler lors de certaines étapes : "Je pense que c’est un garçon qu’il faut canaliser. Il est euphorique. Il a une force. C’est un garçon qui ne maitrise pas sa classe, qui se permet de faire des raids qui ne servent à rien du tout. Quand il est battu d’une demi-roue à Carcassonne, après avoir passé une heure en tête de course à brûler toutes ses cartouches et où le directeur sportif a dû l’arrêter. L’étape de Longwy n’a pas servi de leçon. C’est un peu rouler sans réfléchir aux conséquences. Un Tour de France, ça dure trois semaines, il faut s’économiser. Sa place maintenant c’est d’être à côté de Vingegaard et de vraiment le protéger au maximum, mais plus de faire des échappées qui ne servent à rien du tout."



Frédéric Amorison ne partage pas tout à fait l'avis de notre sage "Complètement Tour" : "On sait que Wout Van Aert est venu avec un statut différent des autres années. Il a perdu ce rôle d’équipier n°1 comme l’an dernier pour essayer d’aider Roglic à décrocher le maillot jaune. Et finalement c’est Vingegaard qui était déjà devenu leader dans la deuxième partie du Tour. Cette année, on lui donne encore plus de responsabilités personnelles avec la possibilité de jouer le maillot vert et les victoires d’étapes. Difficile de faire marche arrière. Certains étaient un peu surpris de le voir passer à l’offensive à Calais et ailleurs. Vous ne pouvez pas canaliser un garçon qui a énormément de qualités et qui peut s’imposer sur tous les terrains. Alors oui lors de la 15e étape, il y a eu sa fugue en début d’étape mais ce n’est pas ça qui fait qu’il est battu d’une roue. Il est simplement tombé sur un Philipsen qui, depuis le début du Tour de France, est à chaque fois le plus rapide sur les 150 derniers mètres."

Notre consultant poursuit en expliquant que le rôle de Van Aert sera désormais différent suite à l'abandon de Kruijswijk : "On ne verra plus un Van Aert à l’offensive. Au vu justement des qualités - il a perdu en termes de pur sprinter mais il s’est amélioré dans la moyenne montagne - Wout Van Aert sera le dernier garçon avant Sepp Kuss. Sur les trois prochaines étapes, ce sera l’équipier parfait, il n’y a pas de doutes à se faire. Puis il aura de nouveau carte blanche pour le chrono et l’étape de dimanche. Ce n’est pas facile par rapport à de tels coureurs. Mais finalement la formation Jumbo marche actuellement à la perfection. S’il y a peut-être un stress, ce n’est pas par rapport à l’écart de 2 minutes 22, ce n’est pas par rapport aux possibles erreurs tactiques de Van Aert, c’est simplement de la malchance d’avoir perdu Roglic et Kruijswijk sur chutes. Si ces deux garçons n’avaient pas chuté, la question ne se poserait pas."