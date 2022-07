Tour de France 2022 : " Super Mario Mécano " chez Intermarché Wanty Gobert

Cela fait plus de 14 ans qu’il bichonne les vélos. Mario Ghyselinck est mécanicien. Un Belge de 48 ans qui vit sur la côte à De Haan. Ancien coureur chez les jeunes. 13 fois champion de Belgique sur la piste. Il a notamment roulé aux côtés de Rik Verbrugghe, Axel Merckx et Frank Vandenbroucke. Une grave chute l’a empêché de faire carrière chez les pros. Mais aujourd’hui, il vit sa passion du vélo en tant que mécano. Passé par les équipes Garmin, Orica, BMC et CCC, le mécanicien belge fait son 4ème Tour de France. Le deuxième dans l’équipe belge Intermarché Wanty Gobert.

Découverte d’un métier dans l’ombre. Un maillon essentiel dans l’organisation d’une équipe cycliste. Portrait d’un hyperactif, portrait de "Super Mario Mécano".

Un reportage à voir sur Auvio et sur notre chaîne YouTube RTBF Sport.