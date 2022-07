Tour de France 2022 : Steven De Neef, "le maillot à pois peut devenir un objectif avec Louis Meintjes"

Steven De Neef, directeur sportif chez Intermarché Wanty-Gobert Matériaux a été questionné sur le classement du meilleur grimpeur. Le maillot à pois n’est pas encore une priorité pour l’équipe. "Il peut devenir un objectif avec Louis Meintjes, mais on va d’abord voir l’arrivée de samedi à Mende, on veut essayer de faire un bon résultat. Terminer les deux étapes, avant le repos, faire le bilan et voir ce que l’on prévoit de faire pour la dernière semaine de course. La semaine prochaine, on pourra commencer à cibler le maillot à pois."

Sur l’étape de ce vendredi reliant le Bourg d’Oisans à Saint-Etienne, la réussite ne fût pas avec l’équipe. "Taco van der Hoorn a donné son meilleur mais à la fin cela n’a pas marché. Il n’a pas réussi mais c’était la demande de l’équipe." Il ajoute même, "il y a encore de belles étapes que l’on surveille de près."

Logé près de Saint-Etienne avant l’étape de samedi, Steven De Neef raconte le déroulé d’une soirée au sein de l’équipe. "Le staff prépare le programme pour le samedi pendant que les coureurs reçoivent leurs soins auprès des soigneurs. Vers 20h30, les coureurs vont manger et vers 21h, c’est le staff qui mange." Il conclut en disant, "ensuite, on va dormir car ce sont des journées assez longues. Après deux semaines, le staff devient un peu fatigué."