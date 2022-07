Tour de France 2022 : Saugrain s’attend à voir "encore beaucoup de choses de la part de van Aert"

Cyrl Saugrain et Rodrigo Beenkens reviennent sur les enseignements de la 8e étape du Tour de France 2022 entre Dole et Lausanne. Un tronçon accidenté de 186,3 km au terme duquel Wout van Aert s’est imposé pour enregistrer sa deuxième victoire d’étape dans ce Tour de France.

"C’est monté très très vite. Dans la partie très raide, Rafal Majka a tout donné et quand on est revenu dans les 500 derniers mètres, on a laissé la place aux purs puncheurs. Wout van Aert s’est retrouvé un peu enfermé aux 150 mètres mais la porte s’est ouverte et il a pu lâcher les chevaux. On a bien senti qu’il a 'remis les watts' et il est venu s’imposer de bien belle avec un vélo d’avance sur la ligne d’arrivée. Il n’y a pas eu photo, Matthews était très fort, Van Aert était super fort", nous explique notre consultant.