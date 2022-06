Israël-Premier Tech a également exclu Omer Goldstein de la sélection après un contact à haut risque. Il est remplacé par Guillaume Boivin.

Daryl Impey a aussi eu un contact à risque en début de semaine et n'a donc pas encore intégré le groupe. Il ne sera pas non plus présent à la présentation de l'équipe à Copenhague mercredi soir. Il sera fixé sur sa participation au Tour jeudi.