Tour de France 2022 : Revivez l’attaque décisive de Vingegaard et la crise de Pogacar sur le Col du Granon

On pensait Tadej Pogacar intouchable sur ce Tour de France 2022. L’équipe Jumbo-Visma a prouvé le contraire ce mercredi sur la 11e étape entre Albertville et le Col du Granon. La formation a lancé une offensive de grande envergure tout au long des 152 km au programme pour finalement terminer le travail magistralement grâce à Jonas Vingegaard, nouveau maillot jaune et nouveau favori n°1 à la victoire finale.

Le Danois et sont équipe ont commencé à attaquer le phénomène slovène dès le Col du Télégraphe à plus de 60 kilomètres de l’arrivée, alternant les démarrages avec son équipier Primoz Roglic pour fatiguer un Pogacar, dépourvu d’équipiers.

Solide, le double vainqueur du Tour de France a semblé imperturbable face aux attaques suivantes dans le Col du Galibier mais a finalement fini par craquer dans le terrible Col du Granon. Confiant, Vingegaard a placé son attaque à 4,6km de l’arrivée. Incapable de suivre, Tadej Pogacar a progressivement lâché prise, laissant même ses autres adversaires au général le dépasser. Au final, le retard accumulé par le Slovène sur le Danois sera de 2:51. Qui aurait imaginé ça avant le départ de l’étape ? Sans doute personne.