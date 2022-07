Tour de France 2022 : Pogacar vainqueur au sommet à Peyragudes, Vingegaard termine dans sa roue

Tadej Pogacar a devancé Jonas Vingegaard mais ne l’a pas mis K.O, loin de là, mercredi sur la 17e étape, l’avant-dernière dans les Pyrénées, disputée sur 130 km entre Saint-Gaudens et l’Altiport de Peyragudes. Une nouvelle fois les plus solides du lot, le 1er et le 2e du général se sont expliqués au sprint dans la dernière des quatre ascensions du jour.

Les deux prétendants à la victoire finale n’ont pas laissé de chance aux échappés ni aux autres coureurs du général dans cette étape courte et nerveuse. Resté avec seulement 3 équipiers suite aux défaillances de Majka et Soler, Pogacar n’a pas hésité à mettre son équipe à contribution pour écrémer le peloton dans le Col d’Hourquette d’Ancizan d’abord et dans le Col de Val Louron – Azet ensuite.

La vingtaine d’échappés – parmi lesquels Teuns, Pinot, Lutsenko ou Bardet - qui avaient tenté d’anticiper n’ont pas reçu leur chance pour la victoire. Au sommet du Col de Val Louron-Azet, il n’y avait d’ailleurs plus que trois hommes en tête : Tadej Pogacar, son équipier Brandon McNulty et le maillot jaune Jonas Vingegaard.

Les trois hommes sont restés roue dans roue dans la dernière ascension vers Peyragudes et ont attendu le dernier raidard vers l’Altiport pour accélérer. Assis sur son vélo, Pogacar a attendu une première attaque de Vingegaard pour réagir, le contrer et placer ses roues devant celles du Danois pour empocher un 3e succès dans ce Tour de France, le 9e de sa carrière sur la Grande-Boucle. Grâce aux 4 secondes de bonifications grignotées par Pogacar sur Vingegaard, le Slovène revient à 2 : 18 du maillot jaune.

Troisième du général, Geraint Thomas a pris la 4e place de l’étape et concédé 2 : 07 aux deux premiers ce mercredi.

Jeudi, la 18e étape entre Lourdes et Hautacam sera la dernière occasion de faire la différence dans la montagne avant l’arrivée de Paris. Les coureurs devront notamment affronter le Col d’Aubisque, le Col de Spandelles et la montée vers Hautacam.