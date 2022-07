Tour de France 2022 : Pierre-Yves Toussaint, "sur ce Tour de France, c’est très intense"

Pierre-Yves Toussaint, l’ostéopathe de l’équipe Intermarché Wanty-Gobert Matériaux parle d’un planning pour passer aux soins. "Normalement, c’est en fonction du déroulé de l’étape, mais on essaie de faire un planning. Evidemment, les coureurs du général sont privilégiés sauf s’il y a des chutes ou des étapes importantes pour certains dans les jours qui suivent." Il ajoute, "on essaie de faire en fonction des objectifs de chacun. Certains vont se coucher plus tard, on sait qu’on peut les prendre plus tard dans la soirée."

Comment se déroule la journée d’un ostéopathe sur le Tour de France ? "Les journées sont longues, je suis tout seul à gérer donc cela dépend vraiment de l’étape qui vient de se dérouler. Dimanche, c’était une grosse journée car beaucoup de coureurs viennent le jour avant le repos pour entamer des traitements qui demandent plus de temps de récupération." explique Pierre-Yves Toussaint. Il poursuit, "dimanche, c’était normalement une étape de transition mais au final, ça ne l’était pas tant que ça. Sur ce Tour de France, c’est très intense pour les coureurs."

Il termine en parlant de la relation avec les coureurs de l’équipe. "Y en a avec qui on a plus d’affinités, plus de facilité à parler. On ne fait pas que de les manipuler dans tous les sens. Avec certains, on va parler, ils vont se livrer pas seulement sur la course, on va discuter d’autres sujets. Et d’autres qui préfèrent un moment de calme et de silence, un peu hors du temps, où la frénésie se calme et laisse place à des choses plus douces."