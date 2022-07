Tour de France 2022 : Patrice, le Tintin soigneur du peloton

Le Tour de France, c’est la plus belle vitrine imaginable pour les cyclistes et les sponsors d’équipes. Mais pour que la lumière s’allume et que les vedettes puissent briller, des hommes et des femmes s’activent en coulisse, à l’ombre des regards et des flashs des médias internationaux.

Alors que des millions de spectateurs assistent chaque année, devant leur télévision, à la grand-messe estivale du cyclisme, des collaborateurs pourtant très proches des acteurs ne verront pas une seule image de la course. Parmi eux, ceux que l’on appelle les soigneurs, des hommes à tout faire qui règlent les moindres détails pour permettre aux coureurs de se focaliser sur leur tâche principale : rouler.