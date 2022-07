Tour de France 2022 : Numéro de finisseur de Christophe Laporte, les Français tiennent enfin leur victoire

Un coureur Jumbo-Visma en cache un autre. Après les exploits de Jonas Vingegaard dans les Pyrénées et les folles prestations de Wout van Aert, c’est au tour de Christophe Laporte de lever les bras sur les routes du Tour de France 2022.

Le Français a réussi un superbe numéro de finisseur vendredi sur la 19e étape entre Castelanau-Magnoac et Cahors. Parti à 1,5km de l’arrivée sous les yeux des équipes des sprinteurs amoindries, Laporte s’est imposé en solitaire pour offrir à la France une première victoire d’étape dans ce Tour de France 2022. La dernière victoire français sur la Grande Boucle remontait à la première étape de l'édition 2021 avec le succès de Julian Alaphilippe.

Jasper Philipsen a dû se contenter de la 2e place devant Alberto Dainese. Wout van Aert n’a pas sprinté pour la victoire après avoir travaillé pour son équipier.

Plutôt plate cette 19e étape a été marquée par deux échappées. Une de cinq coureurs (Simmons, Politt, Van Der Hoorn, Bjerg et Mohoric) qui a résisté jusqu’à 35 kilomètres de l’arrivée. Ce sont alors Jasper Stuyven, Fred Wright et Alexis Gougeard qui ont fatigué les équipes de sprinters.

Les trois hommes ont poursuivi leur effort jusqu’aux abords de la flamme rouge et ont vu Christophe Laporte revenir dans leurs roues. Plus frais, le Français a accéléré et s’est présenté en solitaire sur la ligne d’arrivée pour signer la 23e victoire de sa carrière.

Samedi la 20e étape consistera en un contre-la-montre de 40,7 km entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. Un exercice favorable à notre Wout van Aert.