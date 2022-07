Tour de France 2022 : "Mathieu van der Poel va aller chercher une des deux prochaines étapes" pour Jean-Luc Vandenbroucke

Frédéric Amorison s'attend à une fin de course intéressante : "Avec des bosses assez similaires à ce qu'on a vu au Danemark. Mais c'est surtout ce final de course avec le Cap Blanc Nez avec un vent annoncé d'ouest, qui sera donc latéral, et puis un retour très rapide en direction de Calais. On peut s'attendre aux formations qui ont un coureur capable de s'imposer dans un groupe plus restreint, d'essayer notamment de distancer un vainqueur comme Groenewegen qui aura plus de difficultés à passer ce type de final."

Pour Jean-Luc Vandenbroucke, "on va certainement voir un Mathieu van der Poel qui sera déchainé. Il a vraiment passé les premières étapes bien au chaud dans le peloton. Il n'a pas pris beaucoup de courants d'air. Mais il va se dévoiler ici dans les deux prochaines étapes. Demain il y a certainement des sprinteurs qui vont sauter dans le Cap Blanc Nez et le Cap Gris Nez. On va suivre de près des coureurs comme Sagan et van der Poel. Mais aussi des équipes comme Lotto Soudal et Quick-Step Alpha Vinyl. Il faut analyser les équipes qui n'ont pas de leader pour aller au général et prendre les coureurs de Classiques. On va voir une vingtaine de coureurs à leur avantage dans les deux prochains jours. Mais pour moi, Mathieu van der Poel va aller chercher une des deux prochaines étapes."