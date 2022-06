Tour de France 2022 : Lotto Soudal visera les victoires d’étapes

L’équipe Lotto-Soudal a annoncé mercredi ses ambitions pour le Tour de France. La formation belge du World Tour n’a pas de vue particulière sur le classement général mais elle entend viser les victoires d’étapes, notamment avec son sprinter australien Caleb Ewan.

Lotto-Soudal nourrit un sentiment de revanche au Tour de France, après la chute et le retrait sur fracture de la clavicule de Caleb Ewan dans le sprint de la 3e étape du Tour 2021. "Nous sommes un peu revanchards par rapport à ce qui s’est passé", a expliqué John Lelangue, manager de l’équipe. "Nous nous présentons avec une équipe équilibrée et très complète. Nous voulons nous concentrer essentiellement sur les victoires d’étapes. Caleb est en très bonne forme et nous attendons beaucoup de lui dans les 5 ou 6 étapes pour sprinters. Nous serons très attentifs pour prendre les échappées et être dans les attaques. Notre capitaine de route est Philippe Gilbert ; il sera là pour aider l’équipe et, avec Tim Wellens, visera des victoires d’étapes aussi. Andreas Kron est en bonne forme, il l’a montré au récent Tour de Suisse. Florian Vermeersch et Brent van Moer seront nos atouts dans les étapes qui ne se termineront pas au sprint, comme celle dans le Nord de la France avec les pavés. Jasper De Buyst ne sera pas des nôtres, remontant progressivement la pente après sa fracture de la hanche au Tour de Turquie. Nous serons en tout cas acteurs dès le kilomètre zéro".