Tour de France 2022 : "Les garçons qui ne sont ni grimpeurs ni sprinteurs passeront à l'offensive" selon Frédéric Amorison

Après deux étapes de haute montagne, les coureurs du Tour de France 2022 retrouvent des routes moins pentues. Frédéric Amorison, notre directeur sportif "Complètement Tour", précise," on se trouve plus sur de la haute montagne, mais sur quelque chose de très vallonné. L'étape est loin d'être plate. Ca ne paraît pas grand-chose par rapport à ce qu'ils ont fait mercredi et jeudi, mais il y a des ascensions entre 5 et 6 kilomètres à 6%, pour certains ça va encore taper dans les jambes."



Samuel Grulois, notre journaliste, ne mise pas sur des sprinteurs pour ce vendredi. "C'est une étape qui sourira à un mec comme Thomas de Gendt. Genre Michael Matthews, qui veut gagner sur ce Tour, Peter Sagan pourquoi pas s'il est encore motivé, un Magnus Cort Nielsen parce qu'il a vraiment faim sur cette édition. Et puis des garçons comme Tony Gallopin ou Warren Barguil, même s'il avait l'air dans le dur jeudi. Côté belge, je vois bien un Brent Van Moer."

Frédéric Amorison abonde dans le même sens, "l'ensemble des organismes que ce soit des sprinteurs ou de leurs coéquipiers principaux ont énormément peinés sur les étapes de mercredi et jeudi. On les voit mal vendredi, pouvoir assurer la poursuite pendant de nombreux kilomètres." Il termine en disant, "je pense que des garçons qui ne sont ni grimpeurs ni des sprinteurs passeront à l'offensive. L'échappée devrait aller au out. C'est un coup qui va sortir avec un nombre de coureurs suffisamment important. Le but, c'est pour les équipes qui n'ont encore rien gagné sur le Tour, qu'elles aient la possibilité d'intégrer l'échappée pour jouer un très bon résultat à Saint-Etienne."