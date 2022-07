Tour de France 2022 : "Les équipes de sprinters, souvent en difficultés sur ce Tour, auront envie de bien faire" pour Frédéric Amorison

Avec le chrono prévu samedi et l'arrivée sur les Champs-Élysées dimanche, cette étape sera "l'avant-dernière chance pour les sprinters de s'imposer", entame Samuël Grulois. "Il n'y a pas eu de mise hors délai lors de la 18e étape. Les derniers rescapés que sont Groenewegen, Jakobsen, Caleb Ewan et Philipsen seront donc là pour tenter d'aller chercher une victoire d'étape. On peut aussi se demander quelles seront les jambes de Wout Van Aert. On n'est pas à cela près. Il fera chaud. Et comme il y a pas mal d'endroits dégagés, il faudra voir s'il y a du vent. C'est une étape qui vaudra chère pour les équipes qui n'ont pas encore gagné, mais aussi pour les nations qui n'ont pas encore gagné comme la France. Intégrer l'échappée sera donc important pour certaines nations et certaines équipes."



Frédéric Amorison poursuit : "On se souvient des nombreux coureurs qui se sont battus, les sprinters encore lors de la dernière étape, au vu du rythme qui a été imposé et des difficultés. Une 19e étape très facile, relativement plate, hormis deux petites difficultés dans le final. Et ces équipes de sprinters, qui ont été très souvent en difficultés sur cette édition 2022, auront envie de bien faire. On pense en particulier à la formation Lotto Soudal qui s'est battue pendant des kilomètres pour sauver Caleb Ewan. Même chose avec Fabio Jakobsen. Ce serait finalement un retour incroyable si un de ces deux coureurs, qui ont été très souvent en difficultés lorsque la route s'élèvait, pouvait jouer les premiers rôles en direction de Cahors."



Jean-Luc Vandenbroucke s'attend ainsi à ce que les équipes de sprinters cadenassent la course : "Il ne faut pas oublier Philipsen qui a passé la montagne beaucoup plus facilement que ses adversaires directs : Caleb Ewan, Jakobsen et Groenewegen qui ont eux dû se battre pour rentrer dans les délais. On va donc voir ces équipes (Alpecin-Deceuninck, Lotto Soudal, Quick-Step Alpha Vinyl) cadenasser la course pour assister à un sprint massif. Mais il n'y aura qu'un seul lauréat et il y aura une épreuve de rattrapage pour les sprinters sur les Champs-Élysées."