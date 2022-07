Tour de France 2022 : "Les équipes de puncheurs vont essayer de bloquer la course et venir dans le final pour jouer la gagne" selon Frédéric Amorison

"Certains coureurs sont à nouveau passés à côté dans la 5e étape", entame Frédéric Amorison. "On pense notamment à Mathieu van der Poel qui venait avec beaucoup d'ambitions et qui s'est retrouvé en panne sèche de jambes. Un peu à l'image de ce qui s'est passé dans le Cap Blanc Nez. Mais il avait certainement noté l'étape de Longwy avec un final pour puncheur. S'il a récupéré de sa chute, au vu de la manière dont il a travaillé dans les derniers kilomètres, Wout Van Aert pourrait également jouer les premiers rôles. On peut attendre un vent plutôt favorable sur cette longue étape entre Binche et Longwy. Ça devrait rouler assez vite. Mais les équipes qui ont ce type de puncheurs, comme Groupama avec David Gaudu, vont essayer de bloquer la course et venir dans ce final pour essayer de jouer la gagne. Un petit peu comme un Alaphilippe aurait pu jouer une étape comme celle de Longwy."



Même s'il ne participe pas cette année à la Grande Boucle, Kevin Van Melsen, qui était notre infiltré "Complètement Tour" au sein de la formation Intermarché-Wanty-Gobert, s'attend à un très beau départ d'étape dans la Cité des Gilles : "Il va y avoir une ferveur incroyable à Binche. Plus ou moins 70 000 personnes sont attendues sur place. Ça va être une grande fête pour le vélo, pour le cyclisme belge et pour notre équipe."