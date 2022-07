Tour de France 2022 : "Les coureurs du général vont rester tranquilles au vu des étapes suivantes" selon Frédéric Amorison

Ce mardi, étape courte reliant Morzines les portes du soleil à Megève, pour notre directeur sportif "Complètement Tour", Frédéric Amorison, "on n'est pas sur une étape extrêmement difficile, ce sera une étape vallonnée, avec une arrivée dans le style de Lausanne, plus longue. Mais ce n'est pas ce mardi que l'on aura réellement un grand chamboulement voire pas du tout en termes de classement général. Il ajoute, "un peu le même scénario que dimanche, des coureurs qui prennent l'échappée matinale et qui se jouent la victoire finale à Megève." Il conclut, "Les coureurs du classement général vont rester tranquilles, au vu des étapes suivantes, et notamment mercredi et jeudi avec le Galibier, le Télégraphe, l'Alpe d'Huez. Il faut compter ses coups de pédales, surtout sur une édition aussi difficile. Mardi, pour le maillot jaune, ça devrait être calme."

Pour notre journaliste, Samuel Grulois, une étape importante pour les équipes qui n'ont pas encore gagné sur ce Tour de France 2022. "Seules, 5 équipes sur 22 se sont imposées sur ce début de Tour, sur les 9 étapes disputées. 17, n'ont pas encore gagné, il est temps pour certaines de se bouger." Frédéric Amorison abonde dans le même sens, même si pour certaines équipes, ce sera compliqué. "C'est très compliqué pour certaines équipes avec les coureurs qu'ils ont alignés, notamment pour Lotto-Soudal qui roule autour de Caleb Ewan, cela réduit fortement les possibilités de victoires." Il termine en rappelant le prestige et l'importance du Tour de France pour les équipes. "Il y a beaucoup de pression au sein des équipes qui ne se sont pas encore imposées. Le Tour est tellement important en termes de visibilité, de marketing que s'imposer sur le Tour enlève de la pression et permet de réussir sa saison."