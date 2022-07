Tour de France 2022 : les classements après la 9e étape, Geschke nouveau maillot à pois

Retrouvez tous les classements au terme de la 9e étape du Tour de France 2022 longue de 192,9 km entre Aigle et Châtel les portes du Soleil. Une étape remportée en solitaire par Bob Jüngels devant les deux espagnols Jonathan Castroviejo et Carlos Verona. Thibaut Pinot et Tadej Pogacar complètent le Top 5.

Vainqueur du sprint entre les favoris, le Slovène a devancé Jonas Vingegaard, seul rival capable de rester dans sa roue tandis que les autres prétendants à la victoire finale ont concédé 3 secondes. Rigoberto Uran, Daniel Felipe Martinez et Aleksandr Vlasov ont perdu davantage de temps.

Membre de l'échappée, Wout van Aert a accru son avance sur Fabio Jakobsen au classement du maillot vert tandis que Simon Geschke a pris les commandes du classement du meilleur grimpeur avec 19 points, un de plus que Jüngels. Tadej Pogacar reste évidemment premier du classement du meilleur jeune.