Tour de France 2022 : les classements après la 8e étape, Pogacar grappille encore 4 secondes, Uran perd du temps

Retrouvez tous les classements au terme de la 8e étape du Tour de France 2022 longue de 186,3 km entre Dole et Lausanne. Une étape remportée par Wout van Aert au terme de la côte du stade olympique de Lausanne où son explosivité lui a permis de devancer Michael Matthews et Tadej Pogacar. Le Danois Andreas Kron et l'Italien Alberto Bettiol complètent le Top 5 tandis que Louis Meintjes (+0:07) et Rigoberto Uran (+0:11) sont les seuls à avoir perdu du temps au général.

Grâce à ce succès - le 2e dans ce Tour de France - van Aert accroit son avance au maillot du maillot vert. Avec ses 264 points, il devance plus que jamais Fabio Jakobsen (149). Tadej Pogacar renforce quant à lui sa 1ère place au général en grappillant 4 secondes supplémentaires pour porter son avance à 39 secondes sur son dauphin Jonas Vingegaard.

Pas de changements dans les autres classements. Magnus Cort Nielsen reste premier du classement du maillot à pois et Tadej Pogacar premier du classement du meilleur jeune.