Tour de France 2022 : les classements après la 17e étape, Bardet grimpe à la 6e place

Retrouvez tous les classements au terme de la 17e étape du Tour de France 2022 longue de 130 km entre Saint-Gaudens et Peyragudes. Une étape remportée par Tadej Pogacar devant le maillot jaune Jonas Vingegaard et son équipier chez UAE Brandon McNulty.

Très solide, y compris dans le sprint final, Vingegaard ne concède que quatre secondes au général en raison des bonifications engrangées par Pogacar. Le Danois conserve donc 2:18 sur le Slovène. Quatrième de l'étape, Geraint Thomas a concédé 2:07 au général et reste 3e avec désormais 4:56 de retard sur Vingegaard.

Dans le Top 10, on enregistre notamment la bonne opération de Romain Bardet, désormais 6e, et la mauvaise opération d'Adam Yates, redescendu de la 6e à la 9e place. Décramponné à plus de 50 km de l'arrivée, Tom Pidcock sort lui aussi du Top 10.

La tunique à pois est toujours la propriété de Simon Geschke (Cofidis) qui voit cependant Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar se rapprocher dangereusement.

Wout van Aert s'est quant à lui assuré du maillot vert du classement par points. Il lui faudra 'juste' rejoindre Paris pour le remporter.