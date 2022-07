Tour de France 2022 : les classements après la 15e étape remportée par Philipsen

Retrouvez tous les classements au terme de la 15e étape du Tour de France 2022 longue de 202,5 km entre Rodez et Carcassonne. Une étape remportée par Jasper Philipsen devant Wout van Aert et Mads Pedersen.

Victime d'une chute à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, Jonas Vingegaard a conservé son maillot jaune et compte toujours 2:22 d'avance sur Tadej Pogacar. En revanche, il a perdu deux équipiers dans la course avec les abandons de Primoz Roglic et Steven Kruijswijk.

La tunique à pois est toujours la propriété de Simon Geschke (Cofidis) et Tadej Pogacar reste maillot blanc de meilleur jeune.