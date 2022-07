Tour de France 2022 : les classements après la 14 étape, Meintjes 7e après avoir récupéré 11 minutes

Retrouvez tous les classements au terme de la 14e étape du Tour de France 2022 longue de 192,5 km entre Saint-Etienne et Mende. Une étape jugée 1 km après la terrible ascension de Mende (3km à 10,5%) et remportée par Michael Matthews devant Alberto Bettiol et Thibaut Pinot.

Dixième de l'étape, le Sud-Africain de l'équipe Intermarché Wanty Gobert Louis Meintjes a réalisé une excellente opération au général. Il a en effet récupéré plus de 11 minutes sur les autres prétendants au Top 10 et remonte donc à la 7e place du général à 4:24 de Jonas Vingegaard.

Le maillot jaune a d'ailleurs bien résisté aux attaques de Tadej Pogacar dans le final et garde ses 2:22 d'avance sur le Slovène.

Très attentif en début d'étape pour aider Vingegaard face aux attaques de Tadej Pogacar, Wout van Aert conserve évidemment son maillot vert de leader du classement par points. La tunique à pois est toujours la propriété de Simon Geschke (Cofidis) et Tadej Pogacar reste maillot blanc de meilleur jeune.