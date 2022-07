Tour de France 2022 : Les adversaires de Pogacar vont-ils encore perdre du temps ?

"Ce type d'étapes qui va être la course dans la course avec très certainement une offensive matinale. Et une dernière ascension de plus de 15 km à 6% de moyenne." commence Frédéric Amorison. "Les ténors vont se faire un peu la guerre. Je ne dis pas qu'il y aura une grande bataille au vu de ce qui nous attend et notamment avec l'étape de mardi qui sera beaucoup plus difficile. Mais on va avoir des coureurs du général qui vont perdre du temps, c'est une certitude sur cette dernière ascension." Notre journaliste, Samuel Grulois abonde dans le même sens, "possibilité de perdre du temps dans la dernière ascension, notamment si Tadej Pogacar décide d'attaquer, certains hommes du général devront être méfiants."

Vu le profil de l'étape de ce dimanche, pour Frédéric Amorison, certains coureurs ne peuvent rien y espérer. "Pour certains, il faudra faire le travail d'équipier pour leur leader, aller chercher des bidons, les protéger s'il y a un petit peu de vent. Si vous n'êtes pas un grimpeur sur l'étape de ce dimanche, vallonnée, voire très vallonnée, vous ne pouvez pas réellement ambitionner quelque chose en termes de résultat mais d'apporter votre pierre à l'édifice pour votre équipe."