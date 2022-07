Tour de France 2022 : "Le voyage ne correspond pas une journée de repos" selon Frédéric Amorison

"C'est une organisation mise en place depuis des semaines voire des mois par les différentes équipes, la majorité des coureurs vont rentrer par avion demain matin. Quant au matériel, il va rentrer avec les camions qui étaient ici au Danemark mais qui n'est pas nécessaire pour les équipes demain. Les équipes ont déjà prévu un camion dans la région lilloise pour pouvoir s'entrainer. Aujourd'hui, comme d'habitude, les coureurs vont aux soins et chez le kiné pour récupérer de l'étape. Demain, au-delà du voyage, qui ne correspond pas à une journée de repos, il est conseillé de faire du vélo, pour éviter d'avoir quelques soucis. On verra bien la météo mais pour la majorité des coureurs on peut s'attendre à deux, trois heures de vélo pour délasser les jambes après les premiers jours de course."

"Cette configuration ne change pas grand chose pour les directeurs sportifs, les stratégies ne changent pas. C'est au niveau de l'organisation que c'est problématique, par rapport au camion technique, camion cuisine, où il faut tout avoir en double pour l'arrivée des coureurs, dès demain sur le sol français. Au niveau de la récupération c'est mieux, car avant on allait jusqu'au lundi de la deuxième semaine. Ca permet de couper un petit peu et de repartir pour six étapes, dans l'ensemble c'est bien positionné. Certains coureurs victimes de l'une ou l'autre chute en début de tour pourront récupérer un peu demain."