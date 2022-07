Tour de France 2022 : le Tour peut-il encore basculer lors de cette dernière étape pyrénéenne ?

"Pour Pogacar, il y aura de quoi faire pour tenter de titiller une nouvelle fois Vingegaard", entame Samuêl Grulois. "Il a d'ailleurs été clair à l'interview en disant qu'il allait recommencer. Il peut de nouveau y avoir des coureurs qui vont jouer leur place dans le top 7, comme Quintana et Gaudu. Pogacar va réessayer de prendre des secondes. Et du côté de Jumbo, on sera très concentré, sans prise de risque inutile. Le panache, Vingegaard va l'éviter."

Frédéric Amorison voit une étape assez semblable à celle d'hier : "Une étape très courte avec 143 kilomètres. La première partie sera à nouveau toute plate, ça roulera donc très vite dans cette première partie. Puis il y aura trois cols. Pour moi, on aura une étape beaucoup plus compliquée avec ces deux cols hors catégorie, et plus de kilométrages sur ces cols. Avec un pourcentage plus difficile en moyenne également. On n'aura pas une telle pente d'arrivée comme lors de l'étape précédente. Mais on va reprendre les mêmes, il n'y aura pas un énorme chamboulement. On a vu un grand McNulty lors de la 17e étape. Ça risque d'être le même scénario, en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelle mauvaise surprise pour le peloton avec de potentiels nouveaux coureurs positifs au COVID ou des blessés. Sans ces problèmes, on peut partir dans le même schéma."