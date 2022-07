Tour de France 2022 : Le retour des pavés entre craintes et spectacle

Les coureurs entreront dans le vif du sujet à 80 kilomètres de l’arrivée via le secteur N°11 de Fressain à Villers-au-Tertre. Un tronçon qui serpente sur 1400 mètres et qui aurait dû être emprunté dans l’autre sens avant la modification de parcours annoncée par les organisateurs il y a deux semaines pour des raisons de sécurité. Le peloton risque effectivement d’arriver groupé et très nerveux dans les premières difficultés et le secteur N°10, qui se profile 14 bornes plus loin, alimente lui aussi les craintes des équipes. A la suite d’une reconnaissance, un des directeurs sportifs de l’équipe UAE-Team Emirates de Tadej Pogacar a stigmatisé ce secteur qui sera abordé en descente à grande vitesse. Les organisateurs lui répondront sans doute que le peloton du Tour s’y était déjà aventuré, sans casse, en 2018. Le secteur N°9 lui n’a plus vu le moindre vélo de course depuis 38 ans. Il fait d’ailleurs partie des secteurs qui ont eu droit à un petit rafraîchissement offert par les écoles horticoles de la région tout comme les secteurs N°8 et N°7 qui offriront une visibilité inespérée au village d’Emerchicourt et à ses 900 habitants. Après un retour sur la grand-route, le peloton virera ensuite à gauche dans le secteur N°6 à Abscon. Avec ses deux étoiles de difficultés ce secteur ne devrait pas faire trembler les hommes du classement général mais il pourrait inspirer les candidats à la victoire d’étape puisque c’est à cet endroit précis que Mathieu van der Poel avait construit son succès sur le Grand Prix de Denain en 2019.

A la sortie d’Abscon le peloton bénéficiera d’un peu de répit avant de s’attaquer à une trilogie de secteurs régulièrement empruntés par "L’Enfer du Nord". L’interminable secteur N°5 de Erre à Wandignies (2800 m), le secteur N°4 de Warlaing à Brillon (2400 m) et le secteur N°3 de Tilloy-lez-Marchiennes à Sars-et-Rosières (2400 m) où la formation INEOS Grenadiers s’est retrouvée bloquée en pleine reconnaissance il y a deux semaines.