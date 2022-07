Tour de France 2022 : "Le fait d’arriver au bout en vélo, c’est quand même mythique" pour Jean-Michel Saive

"Le vélo c’est un bon sport pour se maintenir en bonne santé et ça me permet de ne pas prendre trop vite des kilos. Depuis l’arrêt de ma carrière, je pars à la montagne. J’ai déjà fait l’Alpe d’Huez, le Mont Ventoux plusieurs fois. Et cette année, c’est la première fois dans les Pyrénées. J’avais vraiment envie de venir dans la région pour tenter quelques cols et voir la différence avec les Alpes. Je vais essayer le Tourmalet et Luz-Ardiden."



Jean-Michel Saive reconnait que le tennis de table et le cyclisme sont deux sports complètement différents. "Ce qui m’a le plus surpris dans le vélo au début, c’était la manière de m’alimenter parce que c’est vraiment un effort sur la longueur. Évidemment je le fais à mon rythme, j’essaie de ne pas me mettre dans le rouge et l’objectif est d’arriver au bout sans mettre le pied à terre. En vélo, c’est le plaisir d’arriver jusqu’au bout et d’avoir passé des heures sur le vélo dans des paysages extraordinaires en montagne. Le fait d’arriver au bout en vélo, c’est quand même mythique. Quand on était jeune et qu’on voyait l’Alpe d’Huez, le Mont Ventoux puis y aller et arriver au-dessus. Mais je garderai mon chrono pour moi (rires)."