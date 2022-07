Tour de France 2022 : le classement final du général et de tous les classements annexes

Retrouvez ci-dessous tous les classements du Tour de France 2022 (classement d'étape, classement général et classements annexes) au terme de la 21e étape disputée sur 115 km autour de Paris pour une arrivée triomphale sur les Champs Elysées. Une dernière étape de cette 119e édition du Tour de France qui a été remportée par Jasper Philipsen devant Dylan Groenewegen et Alexander Kristoff.

Au classement général final, Jonas Vingegaard s'impose pour la première fois de sa carrière. Il termine avec 2 : 43 d’avance sur Tadej Pogacar et 7 : 22 sur Geraint Thomas. David Gaudu et Aleksandr Vlasov complètent le Top 5 alors que Nairo Quintana, Romain Bardet, Louis Meintjes, Alexey Lutsenko et Adam Yates terminent dans le Top 10.

Déjà assuré du maillot vert depuis la 17e étape, Wout van Aert a battu le record de points enregistrés par Peter Sagan en 2018 et devient le 15e belge à remporter ce classement par points. Van Aert a également été élu Super-combatif du Tour de France.

La moisson de l'équipe Jumbo-Visma en termes de classement est complétée par le succès de Jonas Vingegaard au classement de la montagne. Tadej Pogacar empoche quant à lui le classement du meilleur jeune haut la main alors qu'Ineos termine meilleure équipe.