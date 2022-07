Tour de France 2022 : Le 14 juillet va-t-il sourire aux coureurs français ?

Ce jeudi, les coureurs ont rendez-vous avec trois cols hors catégorie, comme l'explique notre journaliste, Samuel Grulois, "une fois le sprint intermédiaire franchi, on sera très vite sur les pentes du Galibier, en passant par le versant de Briançon, puis le col de la Croix de Fer et enfin la mythique montée de l'Alpe d'Huez comme finale." Frédéric Amorison, notre directeur sportif "Complètement Tour", ajoute "une grande partie du peloton aura du souci à se faire. On parlait mercredi des délais, mais ce jeudi, ce sera encore plus important. Parce que si vous êtes directement largués en début d'étape, ça deviendra compliqué de rentrer dans les délais."

14 juillet, synonyme de Fête nationale française et de 12e étape sur ce Tour. Une étape où l'on pourrait voir briller des coureurs français, comme Thibaut Pinot, pour Frédéric Amorison. "Je pense qu'on l'oublie, mais il a déjà été très bon et il pourrait jouer la gagne ce jeudi. Il est passé tout près, il y a quelques jours, avec la victoire de Bob Jungels. Et il s'est déjà mis en évidence sur l'ascension de l'Alpe d'Huez dans le passé."

Un autre français à la côte, il occupe la deuxième place du général, c'est Romain Bardet. Pour Samuel Grulois, "il venait sans réelles ambitions, peut être juste celle de remporter une victoire d'étape, mais quand on est sur le podium virtuel du Tour de France, on doit peut-être choisir ces objectifs et les recibler." Il ajoute même, "il est apparu très sec, très affûté, avec une bonne cadence de pédalage, je pense qu'il pourrait être un allié de circonstance pour Tadej Pogacar, à voir quelle sera son attitude." Frédéric Amorison conclut, "il est arrivé sans aucune pression, il venait plutôt relax et il est peut-être entrain de disputer le plus beau Tour de France de sa carrière."