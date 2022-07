Tour de France 2022 : La Planche des Belles Filles, une montée jeune mais déjà un 'classique'

Deux ans plus tard, Chris Froome n’est plus dans le peloton, la faute à une chute et un abandon quelques jours plus tôt sur l’étape des pavés. Comme en 2012, on assiste à une prise de pouvoir. Vincenzo Nibali sort du peloton et décroche tout le monde de sa roue. Il reprend les échappés un à un, remporte l’étape et enfile un maillot jaune qu’il ne quittera plus jusqu’à Paris.