Tour de France 2022 : José, star d’un jour sur le Tour

Il s’appelle José. José Campoy, 75 ans, un Vosgien installé à Sainte-Hélène, petit village de 500 habitants.

L’homme est retraité et pas vraiment fan de vélo. "Je ne sais même pas qui est le maillot jaune. Je ne connais plus trop le nom des coureurs actuels" sourit le sexagénaire. "Avant, je suivais surtout les Espagnols. Bahamontes, Ocana,...".

Pour la première fois, le Tour de France est passé devant chez lui ! Un moment partagé en famille, avec les amis autour d’un barbecue. C’est une tranche de vie sur la route du Tour.

Le Tour de France, c’est une course mais aussi des rencontres. Chaque jour, la grande boucle réserve de belles surprises. Après le Danemark, le Nord de la France et un crochet par la Belgique, la plus grande course cycliste du monde prend la direction de la Suisse.

Arrêt au km 65, à Sainte-Hélène. Et avec José, le spectacle est autant sur la route qu’en dehors. Rencontre avec un personnage haut en couleur. Un sacré bonhomme. Truculent, attachant, convivial et chaleureux. Un homme unique en son genre.

