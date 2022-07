Tour de France 2022 : Jean-François Bourlart, "notre objectif reste de terminer dans le top 10 avec Louis Meintjes"

Interrogé sur les ambitions de l'équipe Intermarché Wanty-Groupe Gobert Matériaux, par Samuel Grulois et Frédéric Amorison, Jean-François Bourlart, le manager de l'équipe a parlé de son leader, Louis Meintjes, 17e au classement général après la 9e étape. "On reste concentré sur ce qu'on s'est fixé au départ, notre objectif reste de terminer dans le top 10 avec Louis. Quand on regarde les coureurs devant lui, on peut déjà enlever 5 ou 6 noms qu'il devrait dépasser dans la haute montagne." Il ajoute, "en fonction de l'écart avec les favoris, s'il y a une possibilité d'être dans une belle échappée dans les Alpes ou les Pyrénées, on essaiera quand même de la saisir."

Les ambitions de l'équipe ne reposent pas que sur Louis Meintjes, Alexander Kristoff peut encore prétendre à une victoire d'étape, pour Jean-François Bourlart. "On sait qu'il n'a pas joué les premiers rôles dans les sprints massifs, mais il aime les conditions plus difficiles. C'est un dur au mal. Avec Adrien Petit et Andrea Pasqualon, il a une équipe autour de lui, pour l'aider dans la deuxième et troisième semaine. On a encore espoir d'une victoire avant la fin du tour."

Ce lundi de repos était également la journée des tests COVID, tous négatifs, mais pour le manager d'Intermarché Wanty-Groupe Gobert Matériaux, le stress est quotidien. "On reste attentif, on essaie de bien protéger les coureurs et le staff, de les isoler un maximum quand c'est possible. On tente de garder la bulle intacte et de ne pas laisser entrer de gens. Aujourd'hui, les familles sont venues dire bonjour aux coureurs, mais on a demandé de garder le masque, les gestes barrières, les distances et les rencontres se faisaient à l'extérieur, au grand air. On va gérer au fur et à mesure, en espérant ne pas avoir de cas pendant la deuxième et la troisième semaine."