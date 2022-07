Tour de France 2022 : Jasper Philipsen tient enfin sa victoire à Carcassonne

On était loin d’une étape de transition ce dimanche entre Rodez et Carcassonne (202,5 km) pour la 15e étape de ce Tour de France 2022. Semé d’embuches, ce parcours a finalement souri à un sprinteur en la personne de Jasper Philipsen. Le Belge de l’équipe Alpecin - Deceuninck a devancé Wout van Aert et Mads Pedersen dans la dernière ligne droite pour enfin lever les bras sur le Tour de France après huit Top-3 sur les routes de la Grande Boucle dont 2 cette saison.

Au delà de la victoire de Philipsen, 24 ans, cette 15e étape a été marquée par les chutes de l’équipe Jumbo-Visma et les tentatives d’échapper à un sprint massif.