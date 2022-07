Tour de France 2022 : "Il faudra être vraiment dans le match dès les premiers secteurs pavés" selon Adrien Petit

"On a un peloton qui n'est pas spécialiste des courses flandriennes et pavées", précise Frédéric Amorison. "De nombreux coureurs ne savent pas rouler sur ces secteurs qui seront regroupés en fin d'étape. Au contraire de ce qu'on a vu ces derniers jours, certains vont prendre l'option de partir dans l'échappée matinale, pour essayer d'anticiper et de rentrer sur ces pavés avec une certaine avance pour éviter les mouvements de frottements. Au niveau des équipes de favoris, notamment celles de Van Aert et van der Poel, on va demander aux équipiers d'arriver bien positionnés sur le premier secteur. Et puis comme ce sera très regroupé, ce sera full gaz en vue de l'arrivée."



Un deuxième gros coup de Wout Van Aert est-il possible ? Ou verra-t-on Mathieu van der Poel en action ? "Ce sera carte blanche pour Mathieu van der Poel d'essayer de sortir sur les différents secteurs pavés. Mais les coureurs qui sont relativement proches au général auront quand même un peu moins de liberté, ce qui permet à d'autres de passer à l'offensive. Mais van der Poel reste parmi les favoris, comme Pidcock qui pourrait jouer son va-tout sur une étape comme celle-là. On ne sera plus sur ce principe d'étape un peu monotone où on attend la dernière ascension, on peut s'attendre à avoir un grand feu d'artifice dès le premier secteur pavé parce que le parcours est prévu pour faire cette différence."



Adrien Petit, notre infiltré Complètement Tour et régional du jour, a également préfacé cette étape dont le premier des onze secteurs pavés porte d'ailleurs son nom : "Il y a un mois, on m'a proposé d'avoir mon nom sur un secteur pavé. Je ne pouvais pas refuser. C'est quelque chose d'énorme pour moi quand on sait l'attachement que j'ai pour les pavés. C'est aussi une forme de récompense par rapport à mes résultats sur les derniers Paris-Roubaix." Et de poursuivre : "Ça va encore être une guerre de placement. Il y a beaucoup d'équipes de leaders qui vont avoir la pression sur cette étape. Il va falloir réussir à passer à travers toutes les chutes et crevaisons. Il ne faut pas se voiler la face, il y en aura. Je voudrais être bien placé et ne pas courir à contre-temps. Il faudra essayer d'être vraiment dans le match dès les premiers secteurs et l'écrémage va se faire par l'arrière."