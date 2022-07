Tour de France 2022 : Ganna, Van Aert ou les coureurs du général, qui sera le favori de ce chrono ?

Même si ce contre-la-montre sera un peu plus long que ceux qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années, le parcours de celui-ci ne devrait plus permettre de faire la différence au niveau du classement général. "Un contre-la-montre qui n'aura plus d'impact sur les enjeux du podium, sauf incident mécanique ou chute de Vingegaard devant Pogacar ou Thomas", précise Samuël Grulois. Par contre, "il y aura de l'enjeu, notamment pour la 5e place entre Quintana, Meintjes et Vlasov puisque les trois coureurs se tiennent en 35 secondes. Et Vlasov partira quand même avec un bel avantage sur base de ses qualités dans le chrono."



Frédéric Amorison relève "quelques difficultés dans le final de la course, mais rien d'insurmontable pour tous les grands spécialistes. Au niveau du classement général, hormis l'ambition du top 5, on sait que c'est plié parce que chaque coureur a ses capacités et ses qualités pour rouler dans le chrono. Contrairement à une course habituelle, on a dix coureurs qui sont potentiellement à même de jouer la victoire. Comme toujours en fin de Tour, il y aura la particularité de la récupération. On a les grands spécialistes comme Filippo Ganna, qui a été plutôt discret ces derniers temps et qui a déjà certainement marqué cette étape depuis longtemps, qui va arriver avec pas mal de fraicheur. On verra si Wout Van Aert, un peu fatigué, peut jouer les premiers rôles. Et un Pogacar qui va très certainement essayer d'aller chercher une nouvelle victoire sur cette édition et arriver à un 4e succès, ce qui serait la première fois pour le Slovène. On sait que le maillot jaune, Vingegaard, est également un très bon spécialiste mais je pense qu'il va plutôt rouler à 95% de ses capacités puisque la victoire est presque acquise. Avec des températures qui ne seront pas trop importantes, ça ne jouera donc pas sur ces 40 kilomètres."



Que penser de Ganna, qui avait loupé le premier chrono à Copenhague, sur ce type de parcours ? Est-ce qu'il sera le grand favori ou les favoris seront ceux du général (Vingegaard, Pogacar, Thomas) ? Notre consultant Frédéric Amorison voit Filippo Ganna favori, "contrairement aux autres spécialistes qui ont dépensé énormément d'énergie. On parle de Van Aert, Pogacar et Vingegaard. Depuis une petite semaine, Ganna est plutôt rentré tranquillement dans les délais. Et cela peut vraiment jouer sur ces 40 kilomètres pour des coureurs qui se tiennent de très près."

Le premier coureur à s'élancer sur le coup de 13H05 sera Caleb Ewan. Les coureurs prendront ensuite le départ avec un intervalle d'une minute 30. Les 50 derniers coureurs s'élanceront quant à eux toutes les 2 minutes. Avec les départs de Geraint Thomas à 16H56, de Tadej Pogacar à 16H58 et le dernier, Jonas Vingegaard, à 17H.