Tour de France 2022 : Gaël, l’irréductible druide du Tour

Prendre la route du Tour de France, c’est voyager dans l’espace mais aussi dans le temps.

Chaque jour, Gaël Viot replonge les acteurs et les spectateurs du Tour en l’an -50 avant JC à travers son mini-village gaulois sur les bords des routes du Tour. Présent sur la course depuis 21 ans, il se lève tous les matins à 5 heures pour installer ses drapeaux et incarner au mieux le Druide de la Grande Boucle. Cet ancien vététiste professionnel a choisi de passer tous ses mois de juillet avec sa femme dans son camping-car pour partager son bonheur avec les autres spectateurs.

Au fil des ans, le druide est devenu l’une des figures emblématiques du Tour. " Ce qui me fait plaisir " souligne Gaël Viot, " c’est que quand la caravane passe, tout le monde reconnaît le druide ". Cette notoriété, Gaël l’utilise au passage de la caravane pour amasser un maximum de cadeaux qu’il redistribue ensuite autour de lui. " Le druide, on nous l’avait conseillé de loin. De très loin on nous avait dit d'aller voir le druide et on n’a pas été déçu " glisse une maman en visite sur le Tour avec ses enfants. " Il nous a offert des t-shirts, des chapeaux, des bobs, des porte-clés. Le bonheur des enfants… ". Répandre le bonheur autour de lui, c’est le credo de celui que les gens surnomment Panoramix. " Quand les gens ont le sourire pour nous c’est magnifique. C’est-à-dire que là, on partage notre bonheur et on leur transmet à eux ".

Irréductible épicurien, le druide propage la bonne humeur et rassemble petits et grands pour immortaliser la fête du Tour avec une photo ou un pas de danse sur la " Java Bleue " au son de l’accordéon. Une tranche de vie qui donne la banane à tous ceux qui croisent la route du druide du Tour.

