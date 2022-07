Tour de France 2022 : "Faut pas attendre la dernière ascension, pour retourner le maillot jaune", selon Frédéric Amorison

Ce mercredi, étape courte de 151km reliant Albvertville au Col du Granon Serre Chevalier. Pour notre directeur sportif "Complètement Tour", Frédéric Amorison, on entre dans le vif du sujet. "On est sur la première étape de haute montagne, avec une accumulation de cols première catégorie et hors catégorie." Pour lui, c'est le moment pour les équipes comme Jumbo-Visma et Ineos d'attaquer le team UAE. "Il faut espérer dès le col du Télégraphe, à 60 kilomètres de l'arrivée, voire pourquoi pas une coalition entre les Jumbo et les Ineos. On pense à des Roglic, à des Yates pour partir à l'offensive. Avec comme but peut-être d'aller gagner l'étape ou de faire une prise de maillot jaune et de réduire la formation autour de Pogacar." Il termine en disant, "si à chaque fois, on attend une dernière ascension, Pogacar, n'aura pas besoin d'équipe , il pourra finalement le faire homme contre homme et ils n'auront pas de possibilité de retourner le maillot jaune.



Pour notre journaliste, Samuel Grulois, "une étape courte mais très difficile à gérer. Mardi, des coureurs ont été très vite dans le dur malgré la journée de repos de lundi. En plus, le spectre du Covid plane toujours. Certains coureurs lâchés, étaient peut-être malades. On pourrait encore assister à de mauvaises surprises dans les prochains jours." Frédéric Amorison conclut, "c'est une étape pour les supers grimpeurs, il pourrait y avoir un grimpeur comme Thibaut Pinot, qui est loin au général qui prenne l'échappée du matin, qui aille au bout et qui joue la victoire d'étape."