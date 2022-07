Tour de France 2022 : Echappée victorieuse pour Mads Pedersen à Saint-Etienne sur la 13e étape

Mads Pedersen a levé les bras vendredi à Saint-Etienne où était jugée l’arrivée de la 13e étape du Tour de France 2022, partie de Bourg d’Oisans en début d’après-midi. Issu d’une échappée de 7 coureurs qui a tenu en échec le peloton, le Danois s’est imposé dans un sprint à trois mené en surclassement pour devancer le Britannique Fred Wright et le Canadien Hugo Houle. Jamais inquiété, Jonas Vingegaard a conservé son maillot jaune.

Marquée par deux côtes de troisième catégorie et une de deuxième catégorie, cette 13e étape a vu 3 hommes prendre le large à 162 kilomètres de l’arrivée sous l’impulsion de Filippo Ganna.

Rejoint par Stefan Küng et Matteo Jorgenson, l’Italien a également vu Fred Wright, Mads Pedersen, Quinn Simmons et Hugo Houle revenir à l’avant de la course.

Mis sous pression par un peloton emmené par les équipes Lotto Soudal et Alpecin – Deceuninck, les 7 hommes ont pu compter sur la chute de Caleb Ewan à 70 km de l’arrivée pour disposer de plus de liberté.