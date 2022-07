Tour de France 2022 : Dylan Groenewegen vainqueur de la 3e étape: "Revenir a été difficile mentalement"

Au lendemain de la victoire d'étape de Fabio Jakobsen, l'autre principal protagoniste de la dramatique chute de la première étape du Tour de Pologne le 5 août 2020, Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) a remporté la 3e étape du Tour de France dimanche à Sonderborg. Interrogé à l'arrivée, Groenewegen est revenu sur cette période difficile qu'il a connu à la suite de l'accident dramatique qu'il avait provoqué: "la route a été longue."

"Je veux remercier mon équipe, ma famille et mes amis pour m'avoir ramené sur le Tour en bonne forme. Physiquement, le retour n'était pas difficile, mais mentalement, bien sûr, il l'était. C'est pour ma femme et mon fils, avec qui j'ai vécu après tout ce qui s'est passé. Cela signifie beaucoup pour moi."

"Hier (lorsque Groenewegen a terminé 8e du premier sprint du peloton, ndlr), j'étais un peu en colère contre moi-même. Aujourd'hui, nous avons également été piégés une fois, et j'ai été impliqué dans la chute à neuf kilomètres de l'arrivée. Mais j'ai été ramené en bonne position, et nous sommes restés calmes. Et à la fin, Amund (son coéquipier Grondahl Jansen, ndlr) m'a mis dans une très bonne position dans le dernier virage. C'était un peu difficile dans ce virage, mais c'était suffisant sur la ligne. Je n'arrive toujours pas à y croire."

Groenewegen a donc repoussé son ancien coéquipier Wout van Aert à la deuxième place pour le troisième jour consécutif dans ce Tour 2022, même si cela a été particulièrement serré. "Je suis arrivé avec beaucoup plus de vitesse que Wout, mais c'était serré. Wout m'a demandé si j'étais sûr d'avoir gagné. Dans le Tour 2019, c'était une blague récurrente, alors que nous gagnions chaque fois par de petites marges. Mike, moi, Wout. Ensuite, nous avons toujours rigolé : lever les mains en l'air, c'est comme ça que l'on revendique la victoire."