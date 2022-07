Tour de France 2022 : Double attaque de Pogacar à 180 km de l’arrivée, Vingegegaard stoppe ses tentatives

Jonas Vingegaard est prévenu. Tous les terrains sont bons pour attaquer. Et Tadej Pogacar ne compte pas rester passif dans cette deuxième partie du Tour de France. Le Slovène, double tenant du titre, est passé à l’attaque à plus de 180 km de l’arrivée ce samedi lors de la 14e étape entre Saint-Etienne et Mende (192,5 km).

Le maillot blanc a tenté de surprendre le maillot jaune dès les premiers kilomètres du jour avec une offensive étonnante dans la Côte de Saint-Just-Malmont (5,8 km à 5,4%). Surpris, Vingegaard a mis quelques instants à réagir à cette offensive. Il s’est d’abord placé dans la roue de Tiesj Benoot alors que Pogacar faisait le forcing avec un Wout van Aert très vigilant dans la roue.

Le Danois a ensuite rebouché cet écart de quelques dizaines de mètres avec un démarrage très impressionnant. Rejoint, Tadej Pogacar a placé une nouvelle attaque un peu plus loin. Bien placé, Vingegaard a cette fois-ci très bien répondu au même titre que l’omniprésent van Aert.

Ce départ à cent à l’heure a finalement fait des dégâts dans le peloton où les sprinters – dont notamment Caleb Ewan – ont souffert...et également Primoz Roglic, distancé