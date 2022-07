Tour de France 2022 : "Dimanche sera une étape de vigilance" selon Frédéric Amorison

Ce dimanche, il va faire chaud sur la route de la 15e étape reliant Rodez à Carcassonne. Pour notre journaliste, Samuel Grulois, trois points importants avant cette étape. "Premièrement, il va faire chaud, deuxièmement, il va y avoir du vent comme c’est souvent le cas du côté de Carcassonne. Troisièmement, une longue étape de 202,5 km, ce qui relativement long par rapport à la moyenne de la semaine." Sur papier, c’est une étape pour sprinteurs mais Samuel Grulois préfère temporiser, "on voit dans quel état ils sont après les Alpes. Il faudra voir si leurs équipes tiennent à contrôler le peloton." Il ajoute qu’il faudra faire attention au vent, "il aura une influence et pourrait empêcher le sprint et peut-être même pousser les favoris du général à être attentifs aux bordures."

Du côté de notre directeur sportif "Complètement Tour", Frédéric Amorison, un mot d’ordre la prudence. "Dimanche seraune étape de vigilance. Au vu de la direction du vent, vent d’est en rafale de 40 km/h, pas loin de 40 °C sur les routes. C’est un scénario que de nombreux coureurs vont redouter. On va continuer à cumuler de la fatigue et les risques de bordures sont bien présents." Pour lui, la formation Quick-Step Alpha Vinyl peut tenter le coup. "Ça fait plusieurs jours qu’on ne la voit pas à son avantage, ça pourrait être la formation qui voudra tenter quelque chose, pour amener Fabio Jakobsen dans les meilleures conditions possibles." Du côté des favoris, il dit de faire attention à la Jumbo-Visma. "C’est une spécialiste des bordures et on sait que la formation UAE est vraiment réduite actuellement." Il conclut en disant, "la formation Jumbo-Visma pourrait essayer de mettre en difficulté Tadej Pogacar qui sera normalement de nouveau isolé dimanche si l’on roule en bordure."