Tour de France 2022 : Des heures d’attente bien remplies pour les spectateurs du Tour

Venir voir passer le Tour de France, ce n’est pas toujours une sinécure pour les spectateurs. Parasols, k-way, pique-nique, boissons fraîches, jeux de société ou instruments de musique, il faut penser à tout pour combler les longues heures d’attente et ne pas être surpris par la météo.

"Il faut prévoir à manger et de l’eau fraîche. Surtout par cette chaleur", insiste un grand-père venu passer la journée sur le Tour avec ses deux petites-filles. Les yeux rivés sur la route, celles-ci guettent l’arrivée de la caravane "ça fait longtemps qu’on l’attend, la caravane " précisent les deux patientes jeunes filles "C’est long mais on a pris des Jeux de société et on a visité le coin avec Mamy". Les adultes ont aussi prévu de quoi faire passer les longues heures d’attente. De façon tranquille pour ce couple de retraité, "nous, on va lire et puis faire la sieste" ou de façon plus festive pour cette grande tribu installée à deux pas du restaurant familial "le programme pur nous, c’est apéritif, pétanque, voir passer la caravane et puis grillade".

Chaque année environ 12 millions de personnes sortent voir passer le Tour de France devant le pas de leur porte ou au sommet des cols les plus hauts de l’hexagone. "Ça vaut le coup d’attendre" nous confie une maman accompagnée de ses deux enfants, "le Tour passe dans ma région depuis que je suis toute petite. On se doit de le soutenir, de lui rendre hommage et de venir l’applaudir".

Au final, ne lui parlez pas d’attente, le public du Tour de France n’attend jamais vraiment, il sourit. Passionnés de cyclisme et simple badauds viennent profiter de la vue, d’une sortie en famille ou d’un spectacle qui illumine les yeux des petits et des grands.

