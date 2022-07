Tour de France 2022 : Copenhague, le paradis des cyclistes « C’est complètement inutile d’avoir une voiture ici »

Ils s’appellent Jonas, Finn ou encore Joachim. Des Danois tous sur 2 roues. A Copenhague, les vélos sont partout. A chaque coin de rue. Plus qu’un moyen de transport, c’est un véritable mode de vie dans la capitale danoise.

"C’est plat, c’est pas cher et c’est très bon pour la santé. C’est super chouette !" Ce sont les mots d’un cyclo sur le pont de la Reine Louise. C’est la voie cyclable la plus empruntée au monde. Un lieu très fréquenté. 40 000 cyclistes traversent ce pont chaque jour.

Mais pourquoi le vélo est-il le moyen de transport numéro 1 à Copenhague ?

"Tout est fait pour que les gens se déplacent à vélo" explique Jonas qui vit dans le centre-ville. "C’est assez difficile de trouver une place pour se garer en voiture. Ça n’a aucun sens d’utiliser la voiture dans une si petite ville".

Luca et Elsa, des Belges en visite au Danemark sont tombés sous le charme de Copenhague et envisagent de s’y installer. "On vient de Liège" raconte Elsa. "Tout le trafic, c’est que des cyclistes. C’est chouette à voir parce que nous, dans la vie, on est aussi cycliste en Belgique. C’est sympa de voir qu’ici, c’est vraiment la norme".

C’est la norme dans une ville qui compte plus de vélos que d’habitants. Copenhague, c’est 14 ponts réservés aux cyclistes et 386 km de pistes cyclables. A deux pas du pont de la Reine Louise se trouve la Coopérative des vélos de Copenhague. Un magasin de vélos tenus par 5 mécaniciens. Pierre est l’un deux. Un Français qui vit au Danemark depuis plusieurs années.