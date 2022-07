Tour de France 2022 - Christophe Laporte : "Wout m’a dit, aujourd’hui c’est pour toi"

Christophe Laporte, premier vainqueur d’étape français sur cette édition du Tour de France, a fait part de son bonheur à l’arrivée de la course ce vendredi. "C’est dur de s’en rendre compte, je suis hyper heureux, j’ai du mal à réaliser encore. L’équipe m’a fait confiance, Wout [Van Aert] m’a dit c’est pour toi aujourd’hui. La dernière fois qu’il m’a dit ça c’était sur Paris-Nice, donc ça me porte chance. On avait l’objectif de sécuriser Jonas [Vingegaard] aux 3 km, et après l’équipe m’a dit vas-y, c’est pour toi. Après quelques virages, à 1,5 kilomètre ou 2, il y avait un petit gap derrière, ils n’étaient pas loin devant, donc j’ai fait le job pour revenir. Et j’ai lancé de loin pour pas que ça ne revienne par derrière, et ça l’a fait, c’est incroyable".

Ses coéquipiers de l’équipe Jumbo-Visma, dont le maillot vert belge Van Aert et bien sûr le maillot jaune Vingegaard, lui ont donc accordé leur confiance sur cette étape. Laporte voit cette victoire comme une récompense du travail de son équipe : "Oui, c’est plus qu’une récompense, c’est énorme, j’étais déjà hyper heureux de ce Tour de France. Même si je n’avais pas de résultats spécialement, j’ai pris vraiment énormément de plaisir avec l’équipe. Et voilà, encore aujourd’hui ils m’ont laissé l’opportunité, alors qu’on joue la gagne du Tour, c’est quand même exceptionnel. Wout aurait pu faire le sprint aussi, mais il m’a dit aujourd’hui c’est pour toi. Donc c’est vraiment une super journée, je ne sais pas trop quoi dire. J’ai du mal à m’en rendre compte vraiment, pour le moment".

Le français aura tout le temps de savourer avec ses partenaires, pour lesquels il est reconnaissant, et le public, heureux de voir la première victoire d’un français ce mois de juillet. "Oui c’est important, je suis très content. Et si ça fait plaisir au public, je suis encore plus heureux. Je pense à ma famille, je pense à tout ça".