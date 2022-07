Tour de France 2022 : Chris Froome abandonne suite à un test positif au Covid, Caruso et Erviti abandonnent aussi

"Malheureusement, Christopher Froome ne prendra pas le départ de la 18e étape." L'équipe Israël Premier Tech a annoncé jeudi le retrait de son coureur Britannique au Tour de France 2022 en raison d'un test positif au Covid juste avant la 18e étape.

Plus tôt dans la matinée, Movistar et Bahrain Victorious avaient annoncé qu'Imanol Erviti et Damiano Caruso avaient également été testés positifs.

Froome, quatre fois vainqueur du Tour entre 2013 et 2017 avant son grave accident de juin 2019, occupait la 26e place du classement, à près d'une heure et demie du Danois Jonas Vingegaard. Le Britannique avait terminé 3e au sommet de l'Alpe d'Huez sur la 12e étape.

Froome est le 15e coureur de la Grande Boucle à avoir été testé positif et à être obligé de renoncer. Il porte à 35 le nombre d'abandons depuis le départ le 1er juillet à Copenhague.

Le Tour de France aborde sa dernière étape en montagne jeudi à l'occasion de la 18e étape entre Lourdes et le sommet d'Hautacam sur la distance de 143,2 km. La Grande Boucle s'achève dimanche sur les Champs Elysées.