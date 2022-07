Tour de France 2022 : "Ce qu'il faut retenir, c'est ce côté très collectif de Jumbo-Visma" pour Frédéric Amorison

"Une formation Jumbo-Visma qui a dominé de la tête et des épaules cette édition", entame Frédéric Amorison. "De manière stratégique, en mettant souvent des choses en place, mais surtout avec un collectif. On a vu Wout Van Aert ne pas sprinter et offrir une possibilité à Christophe Laporte, puis le retour de Van Aert lors du chrono. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, ce côté très collectif. Et l'ensemble des coureurs de la formation néerlandaise qui se sont faits des accolades incroyables, avec un geste de Wout Van Aert qui était après la ligne d'arrivée pour frapper dans les mains du maillot jaune. Énormément de bonne ambiance et de respect au sein de cette formation."

Malgré les différents maillots (le jaune, le vert, celui à pois) et le nombre de victoires d'étape, Samuël Grulois rappelle que l'équipe Jumbo-Visma "ne remporte pas le classement de la meilleure équipe au temps, c'est bien l'équipe Ineos avec deux coureurs dans le top 10 qui remporte ce classement. Par contre en termes de gestion de la course et de démonstration tactique, la palme revient à Jumbo".



Frédéric Amorison tient aussi à souligner "la chance d'avoir trois coureurs belges au sein de cette équipe de huit coureurs qui ont pu amener le maillot jaune à Paris. C'est quelque chose d'assez incroyable pour des garçons qui ont été transférés récemment et qui ont finalement trouvé, à côté de Wout Van Aert, la meilleure façon de s'exprimer dans un rôle peut-être différent d'équipier."



Enfin, notre sage "Complètement Tour", Jean-Luc Vandenbroucke, retiendra une victoire de "copains" : "Au départ du Tour, je suis persuadé qu'ils se sont dits qu'ils allaient assurer le maillot vert, en pensant que Pogacar était imbattable. Mais ils ont très bien manoeuvré. Dans l'étape du Galibier, ils ont vraiment déstabilisé Pogacar et il a dû puiser dans ses réserves. Puis lors de l'étape au Granon, il a explosé et pris 3 minutes. Et là tout a changé, une fois qu'on a cette sérénité, qu'on a la main-mise sur le classement général. Surtout avec cette richesse au sein de l'équipe Jumbo. C'est une victoire d'équipe, une victoire de copains. Des copains qui ont le talent pour aller chercher les victoires. On a vraiment des coureurs de haut niveau dans cette équipe."