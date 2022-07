Tour de France 2022 : "Ce lundi sera le jour de tous les dangers" selon Frédéric Amorison

Ce lundi, deuxième journée de repos sur ce Tour de France 2022. Il s'agira également du jour, où tous les membres des équipes passeront un test COVID officiel. Notre directeur sportif "Complètement Tour", Frédéric Amorison explique, "jusqu'à maintenant, c'était des contrôles en interne qui étaient effectués par les différentes formations. Ici, il s'agira d'un contrôle réalisé officiellement par l'organisation du Tour et l'UCI, aucun moyen d'y échapper." Il ajoute, "ce lundi sera le jour de tous les dangers pour l'ensemble des équipes et l'entièreté du peloton."

Notre journaliste, Samuel Grulois complète en rappelant la règle. "Si vous êtes positifs mais asymptomatiques, vous n'êtes pas exclu directement du Tour de France, une décision est prise entre le médecin de l'équipe, le médecin de l'Union Cycliste Internationale et le médecin de l'organisation."

Frédéric Amorison conclut en disant, "c'est très difficile de pouvoir se projeter. Ce serait la pire catastrophe qui pourrait se produire sur ce Tour de France, un maillot jaune ou des rivaux positifs. Cela enlèverait énormément de cachet. Il faut croiser les doigts pour que ça se mette de la meilleure manière possible. On se trouve sur la plus grande course du monde et devoir prendre cette décision quand vous jouez votre saison, c'est quand même très compliqué."