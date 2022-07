Tour de France 2022 : "C'est bien possible d'avoir la passe de trois ce dimanche" selon Frédéric Amorison

"On connait nos Classiques" et même le Tour de France ! Chaque soir le débriefing de l'étape en direct avec "Complètement Tour", dès 18H sur VivaCité. Disponible ensuite via le Podcast "On connait nos Classiques". Mais aussi la préface de l'étape du jour. Qu'attendre de cette 3e étape ? La passe de trois est elle possible pour l'équipe "Quick-Step Alpha Vinyl"?



Les avis de notre consultant Frédéric Amorison, dans le rôle du "Directeur Sportif Complètement Tour, et de Samuel Grulois avec David Houdret. Comme à chaque fois, analyse complète à écouter et à découvrir dans le podcast.